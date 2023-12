Sweeney Todd se lleva los Premios Metro

La quinta entrega de los Premios Metropolitanos de Teatro tuvo su gran estrella de la noche, se trata del musical Sweeney Todd: el barbero asesino de la calle Fleet, que se llevó cuatro preseas incluida la de mejor obra de teatro musical.

Este año la entrega de los Premios Metro, como también se conocen, se dividió en dos ceremonias, los Premios Creativos, donde se reconoció el trabajo de escritores, directores, iluminadores, escenógrafos, vestuaristas, diseñadores, técnicos, etcétera; y la ceremonia de Los Metro GNP, que se enfocó en lo interpretativo, pero ambas tuvieron como escenario el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

En punto de las 20:00 horas hicieron acto de presencia en escena Fernanda Castillo y César Enríquez, quienes fueron los anfitriones de la noche y realizaron una divertida apertura de la ceremonia con el tema “Por ti, público”, escrito por Diego Medel; en compañía de los artistas de diversos montajes que esa noche participarían.

Los primeros galardones entregados fueron mejor espectáculo unipersonal para Efecto mariposa, y mejor espectáculo de cabaret para Cómo deconstruirse del patriarcado sin morir en el intento, de Leticia Pedrajo.

Entonces comenzaron a llegar los premios para Sweeney Todd, con el de mejor actuación femenina de reparto en un musical, que fue para Jimena Parés. “Genuinamente no pensé que esto fuera a pasar, no traigo acordeón y perdón si esto es un desastre... a todos mis compañeros gracias, porque sin ustedes no estaría aquí”, dijo Jimena.

Le siguió mejor actuación masculina de reparto en un musical, el cual obtuvo Diego Enríquez, quien al igual que su compañera no tenía discurso preparado, pero emocionado agradeció a todos por el impulso, “les dije que lo iba a lograr”. Quien estuvo nominada dos veces en la misma categoría, mejor actuación femenina principal en un musical, fue Flor Benítez por Sweeney Todd y Todo mundo habla de Jamie, y fue la primera quien dio el premio.

Finalmente llegó el de mejor obra de teatro musical y fue para este montaje, que ya había ganado mejor dirección de una obra musical, que se le dio a Miguel Septién, y mejor diseño sonoro para un musical, con Miguel Jiménez.