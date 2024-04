Mientras que la productora Carol Baum critica el cuerpo Sydne Sweeney y su desempeño actoral, ella vacaciona en México y, de paso, envía un mensaje que parece ir dirigido hacia esos comentarios negativos: “Perdón por tener tetas grandiosas”.

Recientemente, la estrella de la serie Euphoria fue calificada como mala actriz y una mujer poco atractiva por la productora de Hollywood. “Hay una actriz que todo el mundo ama ahora: Sydney Sweeney. Yo no entiendo. Estuve viendo en el avión la película de Sydney Sweeney (‘Anyone but you’), porque quería verla. Quería saber quién es y por qué todo el mundo habla de ella. Vi esta película imposible de ver —lo siento por la gente a la que le gusta esto—, una comedia romántica en la que se odian”, declaró Baum, reiterando su confusión sobre el impacto que Sweeney tiene en la industria.

“Le dije a mi clase ‘explíquenme a esta chica; no es guapa, no sabe actuar…’. Nadie tenía una respuesta”, dijo Baum, quien ha trabajado en producciones como El padre de la novia y Buffy, la cazavampiros. Después de todo el odio que se esparció en redes por sus comentarios, Baum expresó su arrepentimiento a TMZ, aclarando que no es su estilo hablar así sobre un actor.

El representante de Sydney manifestó su inconformidad con las declaraciones. “Qué triste que una mujer en la posición de compartir su experiencia y conocimientos elija, en su lugar, atacar a otra mujer. Si eso es lo que ella ha aprendido en sus décadas en la industria, es vergonzoso”, externó.