Sydney Sweeney muestra su “talento”

Sydney Sweeney demuestra que su talento va más allá de la actuación; en Portugal también presumió su habilidad con el balón durante un partido de futbol.

La actriz de Euphoria se convirtió en tendencia este viernes luego de circularan imágenes de su visita al país, donde asistió al duelo entre Sporting y Estoril por la liga local.

Medios internacionales señalaron que Sweeney presenció la victoria del cuadro de Lisboa desde un palco en el estadio Alvalade, acompañada de Leo Woodall, su compañero en The White Lotus, y del británico Matthew Goode, conocido por The Crown.

Al final del partido, Sweeney bajó a la cancha, dio algunos toques a la pelota e incluso saludó a Jubas, la mascota oficial del club, lo que sorprendió a varios usuarios en redes sociales; en la plataforma X algunos compararon su destreza con la de futbolistas profesionales.

Aunque intentó pasar desapercibida, la actriz sí interactuó con sus seguidores y se dejó ver cercana.