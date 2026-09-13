Sydney Sweeney paraliza las redes

La actriz estadounidense Sydney Sweeney ha vuelto a posicionarse en el centro de la conversación pública tras el lanzamiento de la nueva campaña publicitaria titulada Just Sports.

El material audiovisual promociona a la marca Novig y muestra a la intérprete posando sin ropa, utilizando únicamente elementos deportivos (como balones de futbol, cascos y mesas de billar) para cubrir su figura.

Esta propuesta visual evoca la controversia generada anteriormente por sus colaboraciones con marcas de moda de alta gama. En esta ocasión, la narrativa del spot busca captar la atención de la audiencia mediante el humor y el dinamismo.

Explicación

“El concepto es simple: cortar el ruido y enfocarse completamente en los deportes”, declaró Sweeney en un comunicado oficial distribuido por la revista especializada Variety, aclarando que participó activamente en el proceso creativo y que mantiene una posición como socia accionista de la empresa.

Novig es una plataforma tecnológica financiera con sede en Estados Unidos dedicada al mercado de predicciones e intercambios deportivos en modalidad de par a par (peer-to-peer). La compañía opera en la industria del entretenimiento deportivo ofreciendo contratos de negociación sobre diversas disciplinas como baloncesto, beisbol y futbol.