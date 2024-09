El actor Sylvester Stallone, de 78 años, trabaja en sus memorias, en las que documentará cómo paso de ser un chico problema a una leyenda de Hollywood.

“Bueno, eres psíquico, Dios mío. Sí, en este momento estoy trabajando en una novela con un co-guionista, que es brillante. Yo era el que más probabilidades tenía de terminar en la silla eléctrica en la escuela, no debería estar aquí haciendo este tipo de cosas”, dijo el actor a TMZ.

El actor de Rocky y Rambo recordó cómo un viaje a Nueva York durante Woodstock le hizo darse cuenta de que necesitaba hacer algo con su vida y le dio el empujón que necesitaba para seguir adelante.

“Cuando llegué a Nueva York era el día de Woodstock y me dije ‘¿qué es eso?’. La verdad es que me di una vuelta, no conocía a nadie, había ocho millones de personas y me asusté.