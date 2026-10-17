Sylvia Pasquel demanda a una revista

Sylvia Pasquel inició una batalla legal contra una revista que la señaló como la tercera en discordia en el romance entre su hermana Viridiana Alatriste y Jaime Garza.

La publicación retomó esta versión más de cuatro décadas después de la muerte de la actriz en un accidente automovilístico, un hecho que vuelve a colocar a la familia en el centro de la polémica.

En entrevista con Venga la alegría, su abogado, Gustavo Herrera, explicó, según su interpretación, que la nota presenta a Pasquel como responsable de lo ocurrido con su hermana Viridiana.

“Afecta su imagen y le causa una afectación psicológica. Hace imputación como si la señora Pasquel hubiera sido la causante de la muerte de su hermana. Nunca, nunca se hizo una acusación en contra de ella. Entonces, están difamando a la señora Pasquel”, expuso.

Herrera también precisó que el procedimiento iniciado por la actriz corresponde a la vía civil, mediante la cual pretenden reclamar una indemnización por daño moral, además de los perjuicios relacionados con la publicación de fotografías de Pasquel sin su autorización.