Syntek compensará su huella de carbono

Aleks Syntek se suma a la lucha contra el cambio climático y ha decidido compensar todas las emisiones de carbono que se produzcan durante sus giras para devolver a la naturaleza lo que es de ella, por lo que ha sido nombrado como Embajador Oficial de Nat5.

El reconocido músico, compositor y cantante mexicano se ha caracterizado por su fuerte compromiso ambiental y social por lo que a partir de este año todas sus actividades profesionales reducirán su impacto ambiental y lo compensarán con acciones concretas, tangibles y trazables que garanticen el cuidado del medio ambiente.

Aleks Syntek apoyará proyectos de reforestación, restauración de suelos erosionados, protección y reubicación de especies animales y vegetales, regeneración de fuentes de agua o captación de dióxido de carbono, con lo que recibirá créditos de naturaleza. Esto significa que todas las emisiones de carbono que produzca la actividad artística del músico mexicano serán compensadas de tal forma que su impacto ambiental se desvanezca gracias a la aplicación de estos créditos de carbono, agua y biodiversidad.

Con ello, Aleks Syntek se convierte en el primer artista mexicano que medirá su huella ecológica y que tendrá una certificación ecológica activa, algo único en la industria del espectáculo en nuestro país, dejando una huella positiva que será visible y comprobable por cualquier persona que desee revisar su impacto regenerativo en la naturaleza. “No hay un acto de amor más grande hacia la vida y la humanidad que cuidar nuestro planeta. Gracias Nat5 por la oportunidad de abrir conciencias y ponernos manos a la obra, nuestra Madre Tierra necesita muchísimo que despertemos y actuemos de inmediato, pues aún hay mucho qué rescatar y reconstruir para que vivamos mucho años más como civilización”, expresó Aleks Syntek.