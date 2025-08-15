Syntek presume fotos con Shakira

Aleks Syntek ha sido muy criticado, debido a sus declaraciones más recientes, especialmente, las relacionadas a Shakira, pues afirmó que, en su último encuentro, la colombiana lo halagó tanto que, llegó a incomodarlo. Ahora, comparte fotos junto a la cantante y dice a sus haters lo lamentable que es que, entre connacionales, hablen mal de un mexicano.

Desde que el músico dio a conocer su postura con respecto al reguetón y la connotación sexual de la que, usualmente, están basadas sus letras, mostró gran carácter para defender su postura, sin importar que, gran parte de la comunidad en redes sociales estuviera en desacuerdo con él.

Recientemente, la desaprobación hacia Syntek se maximizó, luego de que se viralizara un fragmento de una entrevista que el cantautor concedió a TV Azteca, en la que rememoró su reencuentro con Shakira, en uno de los siete conciertos que “La Loba” ofreció en CDMX,.

En esa ocasión, Aleks expresó que, cuando la cantante lo vio, se quedó muy sorprendida por lo rejuvenecido que lucía, tanto así, que recalcó, en más de un comentario, que se veía muy bien, algo que el músico agradeció, pero que también lo incomodó, pues estaba acompañado de su esposa, Karen Coronado.

Cuestionan su anécdota

“Cuando entré a su camerino, me topo a Shakira y, ¿qué creen?, me dice ‘qué guapo, ¿qué te hiciste, Aleks?, te ves bien chavo’. Y le digo ‘muchas gracias, mira, vengo con mi esposa, con mi hija’”, detalló.

Cuando Syntek le presentó a su hija Natalia, la cantante se habría mostrado muy sorprendida, pues, a su parecer, más que su padre, parecía su hermano, comentario que, aunque agradeció, volvió a incomodar a Syntek.

Usuarios en redes desacreditaron al músico, dudando de la veracidad de su anécdota.Ahora, el intérprete se defiende y comparte una serie de fotografías en las que aparece junto a Shakira. En la publicación, escribió un mensaje para todos aquellos que lo critican, destacando lo triste que le parecía que mexicanos condenen a otros mexicanos, sobre todo cuando se tratan de artistas que han puesto en alto en nombre del país.