Tablao Español llegará a Tuxtla

Teté Serrano, productora asociada del evento Tablao Español, dio los pormenores de este encuentro cultural que se llevará a cabo el próximo 22 de mayo, a las 19:00 hora, en Tuxtla Gutiérrez.

En rueda de prensa, aseguró que están muy contentos y orgullosos de dar a conocer esta actividad que contará con la colaboración del maestro Hiram Marina, quien tiene muchos años creando diferentes montajes escénicos.

Precisó que, actualmente, en el estado hay una tendencia a traer eventos de otras latitudes del mundo para enriquecer la cultura. “Por ello, ahora se suma Hiram, una persona que ha estado inmersa en producciones de renombre como ‘Palenque Rojo’ y ‘Cinema Sinfónico’, entre otros” indicó.

En Tablao Español estará participando una bailarina española que vendrá al estado de Chiapas a presentar el espectáculo. “Esta es la primera vez que se contará con un show de este tipo, que consiste en un tablao flamenco, además de dos músicos en vivo”, detalló Serrano.

La cita

La presentación será el próximo 22 de mayo, a partir de las 19:00 horas, en el salón Alta Esmeralda, ubicado en Plaza Vitta, bulevar Belisario Domínguez 1380, en Tuxtla Gutiérrez. “Este es un evento para que la gente tenga esa transmisión cultural de un suceso que casi nunca se ve en Chiapas. Será un choque cultural que tendremos con el estado de España”, precisó.

Adelantó que habrá un aforo limitado, por lo que invitó a las personas a reservar sus entradas a través del número 9613644196. El boleto normal tendrá un costo de 300 pesos, y también hay un pase de 900 pesos que incluirá dos boletos, dos copas de vino y tapas españolas.

Bailarina

Sobre la artista que vendrá a Tuxtla, la productora explicó que se trata de Agustina Centeno, quien estudió flamenco en Sevilla, Andalucía. Añadió que la música es completamente en vivo, y que el baile para ellos es una pasión que se refleja en los movimientos de las manos y de la falda, además del zapateado.

Refirió que la bailarina viene a compartir su pasión por la danza, ya que en España tienen la costumbre de aprender de esta disciplina desde niñas. “Para ellos no solo es un baile, es transmitir una esencia, un aroma, una pasión y un ritmo que muy pocas veces se logra ver por estas tierras”, dijo.

Para culminar, Teté Serrano reiteró la invitación para que el público asista a este evento cultural.