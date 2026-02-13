Tachan a Josh Peck de insensible

Después de casi dos años sin generar polémicas, Josh Peck, conocido por la serie Drake y Josh, enfrenta fuertes críticas por un video que sus seguidores consideran ofensivo hacia una familia que intentaba salvar su hogar de un incendio.

El actor compartió en su cuenta de Instagram un clip donde se ve una casa en llamas mientras sus habitantes intentan apagar el fuego con botes de agua. En el video, se aprecia a una mujer lanzando agua desde cierta distancia, aparentemente sin éxito.

Posteriormente, Peck subió su propia versión del material, donde se le ve en un lavadero de autos frente a su Tesla rociando el concreto en lugar del vehículo, en lo que parece ser una recreación de los esfuerzos de la mujer. En la publicación añadió: “Está en el esfuerzo y no en los resultados”.

La reacción de los seguidores fue inmediata. Usuarios tacharon al famoso de insensible y compartieron el video en Reddit bajo el título: “Josh Peck se burla de las familias con medios limitados que intentaban salvar su hogar de un incendio”.

Reacciones en redes

“No tener empatía es una elección consciente a estas alturas. Burlarte de la gente para sacar risas no es gracioso y habla mal de tu persona”. “Otro perdedor con un ‘podcast’ que no aporta nada”. “Parece que tiene demasiado tiempo libre”, fueron algunos de los comentarios.

Otros usuarios compartieron experiencias personales similares, como el caso de alguien que presenció cómo se incendiaba su casa: “Me sentí tan impotente y probablemente estaría haciendo lo mismo que esta familia si no tuviera que cuidar a mi hijo pequeño y protegerlo de los bomberos”.

Incluso hubo quienes calificaron el comportamiento de Peck como “inmaduro” y aseguraron que “siempre ha sido una mala persona”.