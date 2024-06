Ahora que nadie deja de hablar de Christian Nodal y Ángela Aguilar, “La Bebeshita” no quiso quedar fuera del chisme. Daniela Alexis, nombre real de la exinquilina de La casa de los famosos, aprovechó para recordar el momento en que el cantante la bloqueó, según ella, por petición de su novia.

“Les contaré un chisme. Nodal me bloqueó, pero no fue por él, fue por una novia. ¿Adivinen quién? ¿Belinda? ¿Cazzu? ¿Ángela? En realidad nunca entendí, pero cuando me bloqueó y bloqueó a varias amigas por la misma persona… ¿ya saben quién?”, posteó en X.

El cantante se la pasaba comentando y reaccionando a sus historias, dijo la modelo. “Un día lo quería etiquetar porque lo estaba viendo en un concierto y cuando veo, estoy bloqueada… súper tóxica”, contó.

El comentario no fue tomado en serio por sus seguidores en redes sociales, que solo tacharon a la exinquilina de La casa de los famosos de “colgada, oportunista e inventada”.