Tachan a Ninel de manipuladora

Ninel Conde y Mar Contreras protagonizaron un fuerte encontronazo en La casa de los famosos México después de la noche de cine dentro del reality, donde se mostró un video en el que Mar dice que Ninel se “acaparó” a las niñas, refiriéndose a Mariana Botas, Elaine y Priscila, todas integrantes del cuarto Día, algo que al “Bombón Asesino” no le gustó para nada.

Mar Contreras, perteneciente al cuarto Noche, se sinceró con Ninel sobre lo que piensa sobre ella y sobre que nunca ha sentido que la integre al grupo de mujeres que ha conformado en la habitación Día, lo cual, confesó, la ha hecho sentir mal.

Enojada y a la defensiva fue como Ninel respondió a los comentarios de Mar Contreras, aseguró que si no la ha integrado al grupo de mujeres, al igual que ocurrió con Olivia Collins, es porque “no hay conexión”. Además, afirmó que no manipula a sus compañeras, pese a que esa percepción no sólo la ha tenido Mar Contreras, también Alexis Ayala y la exhabitante Olivia Collins, quien tras salir del reality dijo fuerte y claro que Ninel era una manipuladora.

El público, el jugador más importante de La casa de los famosos, también opina sobre el actuar de Ninel Conde. Varios coinciden en que sí manipula a sus compañeras de cuarto, poniéndolas en contra de Mar Contreras o diciéndoles que actúen de cierta forma porque eso le conviene supuestamente al cuarto Día.

En redes piden que así como se mostró a Mar diciendo que siente que Ninel la odia, estaría interesante que se conozca en otra noche de cine, cómo Ninel se ha expresado de ella, llamándola “metiche” a sus espaldas, a pesar de asegurar que detesta la hipocresía.