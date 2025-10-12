Tachan de inculto a Alexis Ayala

La tercera temporada de La casa de los famosos México concluyó el domingo 5 de octubre, pero la polémica que rodeó al reality continúa generando reacciones.

Durante su reciente participación en el podcast Pinky Promise, la actriz Lolita Cortés defendió a Guana y a los ensambles de teatro de las críticas de Alexis Ayala.

Origen de la controversia

En las últimas semanas del programa, Alexis Ayala elevó las tensiones al expresar su molestia porque el Guana cantaba con frecuencia.

“¿Te digo una cosa? Al chile, se va a oír bien culero lo que voy a decir: ¿qué chingados tiene que estar cantando todos los jodidos días si no es cantante? Es ensamble de teatro, cabrón, hace teatro musical... No tiene que cantar todos los días, no es cantante, no es compositor, no tiene que tener la hora del trovador”, declaró el actor.

Sus palabras, que llegaron a oídos del Guana, generaron un intenso debate dentro y fuera del reality. Durante una dinámica de preguntas y respuestas en el pódcast de Karla Díaz, Lolita Cortés calificó de “ignorante” a Ayala.

Arturo López Gavito, otro de los invitados a Pinky Promise, admitió desconocer la polémica. Tras explicar el contexto, Cortés destacó la trayectoria del Guana: “Él ya era ensamble de teatro musical con la señora Silvia Pinal haciendo ‘Gypsy’, ‘Hello Dolly’, bailando ‘ballet’, haciendo acrobacia, jazz, tap, canta, actúa... O sea, señores, un ensamble de comedia musical es impresionante. Un ensamble es lo mejor de lo mejor”.