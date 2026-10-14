Taina acusa a Lupillo de traición

Taina Pimentel sacó las garras y, luego de que Lupillo Rivera contara su versión de por qué ya no se casó con la modelo, ella tiró una indirecta dirigida al cantante para que no se haga la víctima. Esto ocurrió a partir de que en el reality Top Chef VIP el cantante de banda hizo unas declaraciones sobre la ruptura con Taina, con quien casi llega nuevamente al altar.

Fue la comunicadora Cristina Porta quien sacó la verdad de Lupillo y hasta le recordó que ya se iba a casar con la modelo.

Versión de los hechos

Él apuntó que el truene se debió a un problema en específico que tuvo con Taina. “Yo dije ‘yo aquí ya… Yo sé que no voy a pasar este problema que tuvimos’”, señaló sin ahondar en detalles.

La reacción de la también actriz no se hizo esperar: “Pega cuernos, traiciona y el ofendido es él”. Incluso, en una de sus historias en Instagram indicó: “El narcisista nunca contará la historia desde el momento del daño, lo hará desde el momento en que tú explotaste y así él quedará como la víctima”, con lo que hizo ver que el culpable de la separación fue el cantante.