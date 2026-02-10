Talento de la Unicach estará en festival

La próxima edición del Festival Teatro entre Cuatro está cada vez más cerca. Ante esto, la Universidad de Ciencias Artes de Chiapas (Unicach) informó que una de las obras seleccionadas para el encuentro es dirigida por la coordinadora de la licenciatura en Artes Escénicas: Teatro.

A través de un comunicado, la institución educativa puntualizó que la puesta en escena Jolgorio, de la compañía La Puerta Abierta de Tuxtla Gutiérrez, cuenta con la dirección de la también actriz Marihana Zárate Meza.

Refiere también que la mencionada pieza explora la dicotomía del placer y el dolor, donde el deseo se manifiesta como una herida abierta. Con textos del libro Así habló Zaratrustra, de Friedrich Nietzsche, el unipersonal, representado por el actor Hugo de la Cruz, nos muestra un cuerpo atravesado por el anhelo y el cansancio.

Zárate Meza detalló que la idea de montar esta obra surgió del propio De la Cruz, estudiante de la licenciatura en Artes Escénicas: Teatro, como parte de la asignatura de Diseño de Proyecto de Producción, misma que continuó trabajando fuera de la escuela y que hoy será parte de la programación de uno de los pocos festivales de teatro independiente en Chiapas.

De igual forma, expresó que dirigir este montaje ha sido un proceso "bastante enriquecedor", puesto que su trayectoria está centrada en la escena dentro del ámbito de la creación artística.

A semanas de levantar el telón

El Festival Teatro entre Cuatro, en su edición Deseo, se llevará a cabo del 3 al 7 de marzo, en San Cristóbal de Las Casas. Durante el encuentro se presentarán cuatro obras de corta duración, teniendo como escenario las instalaciones de La Enseñanza Casa de la Ciudad.

En los próximos días darán a conocer el precio de los accesos para ser parte de esta fiesta escénica.