Talento enaltece a la Facultad de Música

La Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Ciencias Artes de Chiapas (Unicach) llevó a cabo el 5º Concurso Interno de Canto Isabel Soria, destacando que el talento de la comunidad estudiantil enaltece y fortalece la vida cultural de la citada universidad.

A través de redes sociales dieron a conocer los nombres de los ganadores de este evento: en la categoría A, el primer lugar fue para Jorge Francisco Flores Trujillo; el segundo, para Juan Ramiro Coutiño Flores, y el tercero, para Jazmín Alondra Estrada Santiago. En la B, Sara María Charfuelan Jurado obtuvo el primer lugar. En la categoría C la ganadora fue Maryjose Cruz Gallegos, y en segundo se ubicó Flor de América Nucamendi González.

Asimismo, el Premio Fernando Soria se otorgó a Mario Alejandro Ramos González, mientras que el premio de revelación juvenil y el del público fue para Maryjose Cruz Gallegos.

Finalmente, la universidad extendió su reconocimiento a todas y todos los concursantes, docentes, integrantes del jurado, personal organizador y público asistente, quienes contribuyeron al éxito de este importante encuentro artístico.

Estudiante fortalece su formación

Por otro lado, la Facultad de Música informó que Yoel Matus Toledo, estudiante de la licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas, se encuentra cursando una estancia de investigación en la Facultad de Artes de la Universidad Antonio Nariño, con sede Bogotá, Colombia, luego de ser seleccionado mediante el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico (Programa Delfín).

Durante esta estancia, el universitario se desempeña como asistente de investigación bajo la tutoría del profesor Efraín F. Durán Céspedes, colaborando en proyectos enfocados en el estudio de las músicas tradicionales, la gestión del conocimiento y la transmisión de saberes musicales andinos colombianos.

Como parte de sus actividades, también participa en labores de investigación documental y análisis académico, lo que le ha permitido conocer de primera mano el desarrollo de proyectos con financiamiento institucional. De igual forma, su condición de estudiante internacional aporta una perspectiva latinoamericana que enriquece el diálogo en torno a estas investigaciones de carácter local y regional.