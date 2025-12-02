Taller culmina con publicación colectiva

El 4 de diciembre, en el Museo del Café se llevará a cabo la presentación de una publicación colectiva que surgió como resultado de un taller de creación literaria impartido de manera conjunta entre el teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech).

En ese sentido, explicaron que la Coordinación de Enseñanza y Fomento Artístico del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), por medio de este recinto ubicado en el centro de la capital chiapaneca, desarrolló esta actividad que estuvo dirigida a las personas interesadas en explorar y fortalecer sus capacidades en el ámbito literario.

Extienden su alcance

Destacaron que gracias al convenio de colaboración celebrado entre el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas y el Coneculta, el taller logró extenderse hacia otros planteles educativos, permitiendo que jóvenes con talento e interés por la creación poética pudieran encontrar un espacio para explotar su creatividad.

El acuerdo permitió generar resultados altamente positivos, como la citada publicación que darán a conocer esta semana. “Este jueves tendremos la presentación de este trabajo colectivo que reúne la obra de jóvenes creadores cuya incursión en la poesía rinde sus primeros frutos gracias al trabajo conjunto entre las instituciones”, compartieron.

La actividad se llevará a cabo a partir de las 11:00 horas en el Museo del Café y contará con la presencia de representantes de ambas instancias que celebraron el convenio. Finalmente, reiteraron la invitación del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas al público en general para ser parte de este evento que fortalece la formación artística.