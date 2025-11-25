Tambuco presentará Ballet Mécanique

El 29 de noviembre, Tambuco Ensamble de Percusiones de México presentará en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes Ballet Mécanique. Vanguardia futurista, programa con obras de George Antheil, Steve Reich, Edgar Varèse y Amadeo Roldán, compositores que fueron clave en la renovación de la música del siglo XX.

El título no alude a un ballet o una compañía de danza, explica en entrevista Ricardo Gallardo, director artístico del ensamble. En realidad, dice, proviene del nombre de la obra de Antheil que se interpretará: “Es el ‘ballet’ de las máquinas, el ‘ballet’ mecánico. Y lleva un subtítulo: vanguardia futurista. Esto es porque las obras escritas por los compositores, en esa época, trataban de mostrarnos su versión de cómo venía el futuro, de una forma muy vanguardista. Entonces, el programa está integrado por cuatro obras que marcaron un punto decisivo en la historia de la música a principios del siglo XX, desde los experimentos sonoros que hicieron estos compositores hasta toda la influencia mecánica de la obra de Antheil”.

Subraya que el concierto es una especie de camino a través de las raíces del repertorio para percusión, puesto que tanto la pieza del compositor y violinista cubano Amadeo Roldán como la de Varèse son consideradas las primeras piezas escritas, exclusivamente, para instrumentos de percusión. Gallardo se refiere, en el caso del artista cubano, a “Rítmicas V-VI; Ionisation”, en el caso del francés.

“Ambas fueron escritas en 1931. Aunque fueron escritas hace casi un siglo, el lenguaje innovador, futurista, vanguardista y rebelde nos suena muy fresco, como si hubieran sido compuesta recientemente. Son obras pioneras que abrieron nuevos horizontes en la exploración del ritmo y del timbre, además de la exploración estética de lo que para ellos significaba una modernidad del nuevo siglo”, detalla.

De Steve Reich interpretarán el “Sextet”, pieza escrita para dos pianos y cuatro percusionistas, por lo que, dice el director, Tambuco contará con la presencia de cuatro destacados pianistas: Ana Gabriela Fernández, Duane Cochran, Józef Olechowski y Gonzalo Gutiérrez.