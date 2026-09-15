Tápame con tu Rebozo reúne a creadores

Con la participación de 50 artesanas y artesanos (provenientes de 12 entidades del país), en el Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP), inició la XXIV Feria Tápame con tu Rebozo: Arte Textil, espacio dedicado a reconocer la diversidad de técnicas, materiales, diseños y conocimientos vinculados con una de las prendas de mayor tradición en México.

En esta nueva edición participan 36 mujeres y 14 hombres provenientes de Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.

En la inauguración, el titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI) —de la Secretaría de Cultura del gobierno de México—, Diego Prieto Hernández, destacó que el encuentro reconoce el arte textil que se mantiene vigente en distintas regiones del país y propicia el intercambio entre quienes preservan estos conocimientos.

Prenda

“El rebozo también cuenta historias: sus colores, diseños y formas de elaboración hablan de los territorios y de los conocimientos que las comunidades artesanas han conservado y transmitido a través del tiempo”, afirmó.

A su vez, la coordinadora de la feria y jefa del Departamento de Artesanías Populares de la Secretaría de Cultura, Amparo Rincón Pérez, destacó la diversidad reunida en el encuentro y la posibilidad de acercar las distintas expresiones textiles del país al público: “En pocas ocasiones, tenemos la oportunidad de ver a los artesanos reboceros. (La presencia de distintas comunidades) es lo que engrandece a nuestro país, nuestro país lleno de esas culturas vivas que están aquí presentes, que están vigentes, que nos comparten su alegría, sus saberes ancestrales, su colorido”.

Al dar la bienvenida, el director del MNCP, Emilio Montemayor Anaya, destacó el carácter del recinto como punto de encuentro entre quienes producen las piezas y el público, pues permite “que los visitantes puedan conocer directamente a los productores” y que las y los artesanos puedan “vender sin intermediarios”.

Diversidad

Entre las comunidades participantes se encuentran representantes de pueblos indígenas tsotsil, ñomndaa (amuzgo), nahua, purépecha, mazateco, ikoot (huave), triqui, zapoteco, ayuuk (mixe) y totonaco.

La artesana nahua Emilia Santos Pozadas, de Hueyapan, Puebla, quien forma parte de un colectivo integrado por mujeres artesanas indígenas hablantes de lengua náhuatl de su comunidad, expresó: “Me da mucho gusto y alegría y me siento orgullosa de formar parte de esta fiesta del rebozo”.

La programación de la presente edición incluye actividades musicales, conversatorios y conferencias relacionadas con los procesos, usos y conocimientos vinculados con la elaboración del rebozo.Con esta feria, la Secretaría de Cultura del gobierno de México impulsa espacios para la difusión, comercialización directa e intercambio de saberes entre comunidades artesanas, así como para la transmisión y continuidad de las prácticas textiles que forman parte de la diversidad cultural del país.

Tápame con tu Rebozo. Arte Textil permanecerá hasta el 16 de septiembre, de 11:00 a 19:00 horas, en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en avenida Hidalgo 289, esquina con Allende, colonia del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México.