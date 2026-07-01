“Tarab”, un viaje a Medio Oriente

Son pocos los lugares en la Ciudad de México donde uno pueda recostarse a hacer nada, conectar con nuestros sentidos y sin gastar dinero. La galería Kurimanzutto ofrece esta opción con su nueva experiencia, con la que el objetivo es solo escuchar con atención: “Tarab”, un viaje al Medio Oriente y de introspección.

Es una experiencia musical creada por el artista libanés Tarek Atoui, quien recupera la ya vieja tradición de armar “mix tapes” con una compilación de canciones árabes tradicionales. No se trata de un ejercicio académico ni Atoui lo hizo porque sea un musicólogo ni historiador, aunque le interesa la reactivación de archivos sonoros, se dedica al performance sonoro y ha presentado su trabajo en la Fundación de Arte de Sharjah, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y prepara un proyecto para la Tate de Londres.

Experiencia

El título viene de un concepto árabe, que no tiene traducción al español, pero hace referencia al estado mental de los escuchas y creadores de esta música. “Esencialmente es ese estado emocional súper intenso que puedes llegar a tener al escuchar música, como profundamente conmovido, conmovida”, afirma María Emilia Fernández, asociada de archivo e investigación de Kurimanzutto.

Fernández explica que el “Tarab” está asociado con la música árabe de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX: “Es un periodo muy importante para la región, para Egipto, Siria, Líbano, Palestina, como Mediterráneo oriental. Fue un momento de renacimiento cultural, pero también político, social, fue un momento donde se empezaron a traducir muchísimos textos occidentales al árabe... De ese intercambio surgió este gran resurgimiento de la cultura”.

El compilado dura siete horas. En la sala hay dos bocinas, bancos y sillones puff para sentarse. “Es un espacio donde no hay nada en las paredes, no es una invitación a ver arte, es más bien una invitación a desacelerarse, para tirarse un rato y escuchar música... ¿Qué significa sentarse a escuchar en un momento de tanta polarización, donde hay tanta desinformación, donde corremos el riesgo de querer simplificarlo todo para que quepa en un ‘post’? Es regresar a escuchar desde la curiosidad, con cuidado, también quiere decir elegir el respeto, la atención y la capacidad de escuchar historias más complejas”, dice Fernández.

La muestra estará abierta hasta el 15 de agosto, en Gobernador Rafael Rebollar número 94, colonia San Miguel Chapultepec, CDMX. La entrada es libre. “Tarab” se presenta de forma simultánea en la sede de Nueva York de Kurimanzutto.