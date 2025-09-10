Tatiana del Real hará exorcismo

Tatiana del Real se apresta a visitar un antiguo manicomio de Burgos, España, el cual, se dice, está embrujado, para filmar una historia en la que posiblemente las vibras oscuras hagan su aparición, pues abordará el tema de un exorcismo. La actriz se pondrá bajo las órdenes del realizador español Paco Arasanz. El nuevo título, Los ojos del diablo, también contará con la actuación del mexicano Frank Rodríguez, en el papel de un cura que practica la curación mágica y el europeo Aitor Gata.

La película se rodará a finales de noviembre como un found-footage, recurso donde los personajes van captando con sus propias cámaras lo que sucede. “Va a ser una fusión entre la tradición africana y el exorcismo tradicional genérico. Es de alguien que se infecta del demonio y es la transmisión en vivo de un sacerdote influencer, que intenta hacer el ritual”, adelanta Arasanz.

La locación será un edificio en el que se han reportado que pasan cosas extrañas, por lo que antes de iniciar se limpiará el mismo. Si sale algo extraño, será filmado para que eso nutra la historia. “Hay que aprovecharlo”, dice el realizador.

Arasanz gusta del género y también ha sido testigo de hechos extraordinarios. En su momento, en México, fue testigo de un exorcismo a un familiar de su exmujer. “Era un tío sencillo y lo vi hablar alemán, francés, no es que le cambiaran las facciones (en el proceso), pero sí la energía y lo trató un chamán para quitarle eso”, detalló.

Los ojos del diablo es la primera producción nacida de la alianza entre la compañía mexicana CNMG Distribución y la productora Dark Eyes Pictures, de Arasanz. Aunque parecería fácil de hacer, el found-footage es complejo, porque debe haber una preparación especial para que todo parezca que se hace en el momento.

Como parte de hacer partícipe al público, se transmitirán en vivo y por Internet secuencias. Y en paralelo al trabajo con cámaras, se rodará con celulares en vertical.