Taylor estrena The Life of a Showgirl

Tras la euforia por el anuncio del nuevo álbum de Taylor Swift, millones de fans quedaron envueltos en el brillo de The Life of a Showgirl. Para sorpresa de muchos, el lanzamiento del doceavo álbum de Swift se realizará de manera global en una proyección que fue anunciada a través de las redes sociales de la cantautora con un póster donde invitaba a sus fans a ser parte de The Official Release Party of a Showgirl en su sala de cine favorita el próximo 3 de octubre.

La proyección que también llegará a México, incluirá el video musical del primer sencillo del álbum “The Fate of Ophelia”, además de imágenes nunca antes vistas y el detrás de cámaras del video y todos los detalles sobre lo que inspiró este nuevo disco.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Esta función especial promete ser más que una película documental, sino toda una celebración para introducir a los swifties en la nueva era musical de la artista.

En México las cadenas Cinépolis y Cinemex anunciaron que serán parte de la fiesta y ofrecerán en sus complejos esta proyección especial. Los boletos en ambas cadenas tendrán un costo de 149 pesos y hasta la fecha, al igual que en Estados Unidos, las funciones se tienen programadas únicamente del 3 al 5 de octubre.