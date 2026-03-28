Taylor Lautner será papá

El actor Taylor Lautner y su esposa Taylor Dome anunciaron que están en espera de su primer hijo. La pareja compartió la noticia a través de una emotiva publicación conjunta en Instagram, donde, con humor, preguntaron: “¿Qué puede ser mejor que dos Taylor Lautner?”, dejando clara la respuesta con las imágenes.

En el carrusel se puede ver al actor besando el vientre de su esposa, mientras ella sostiene fotografías de ultrasonido; en otras postales, ambos aparecen sonrientes, celebrando esta nueva etapa.

La noticia provocó reacciones inmediatas. Nikki Reed, su compañera en Crepúsculo, expresó su emoción con un mensaje lleno de cariño, mientras que la influencer Jaclyn Hill aseguró que ya quiere consentir al bebé.

Matrimonio

La pareja se casó en noviembre de 2022, luego de hacer pública su relación cuatro años antes. Curiosamente, no es la primera vez que el actor comparte su vida con alguien de su mismo nombre: en 2009 tuvo un breve romance con la cantante Taylor Swift.

De hecho, en 2023, durante la gira Eras, Swift invitó a Lautner al escenario y juntos recrearon el famoso meme de Spider-Man señalándose, al aparecer los tres Taylors. Si se toma en cuenta la broma con la que anunciaron el embarazo, todo apunta a que el nuevo integrante de la familia podría continuar con la peculiar tradición del nombre.

La esposa de Taylor Lautner es Taylor Dome, quien tras casarse adoptó el apellido de su marido. Es enfermera titulada y también creadora de contenido enfocada en bienestar y salud mental.