Taylor Marie Hill nació en Palatine, Illinois, el 5 de marzo de 1996, y creció en Arvada, Colorado. A una edad temprana tomó clases de gimnasia antes de entrar en el mundo del modelaje. Tiene tres hermanos también modelos: Chase Hill, Mackinley Hill y Logan Rae Hill, que además es fotógrafa. Se graduó de la secundaria Pomona en Arvada.

Confesó haber sufrido acoso escolar cuando iba a la secundaria; “la alta y delgada Taylor” era su sobrenombre. “Era el blanco de todas las burlas, nunca me gustó el colegio. Estaba lista. No me importaba no pertenecer a ese mundo. Era una nerd. No les gustaba a ellos”, dijo la modelo en una entrevista con Cosmopolitan.

Hill fue descubierta cuando tenía 14 años, en un granero en Granby, Colorado, por Jim Jordan, un agente que también es fotógrafo. En 2013, fue incluida en el catálogo de Intimissimi y trabajó en campañas impresas para Forever 21.

Ascenso a la fama

En 2014 modeló para H&M y ese mismo año se convirtió en una de las caras de Rosa Cha junto con Erin Heatherton, Frida Gustavsson y Barbara Palvin. Fue votada como “la modelo más prometedora del 2015” por los lectores de Couturesque. En 2015 protagonizó un anuncio para Versus. En agosto de ese mismo año, ganó el premio Modelo del Año en las redes sociales en los Fashion Media Awards.

En 2016, interpretó a una modelo en la película The Neon Demon y se posicionó en el puesto número 17 de la lista “Las modelos mejor pagadas del mundo” de la revista Forbes, con ganancias estimadas de 4 millones de dólares entre 2015 y 2016. En julio de 2016, fue nombrada como la nueva cara de Lancôme. En 2018 formó parte del selecto grupo de modelos consideradas como las más hermosas del mundo según la revista Maxim.

Ha aparecido en los editoriales de Vogue en Estados Unidos, Francia, España, Noruega y México. Ha sido portada para Harper’s Bazaar en Francia, Holanda y Australia. Algunos otros trabajos han sido para Elle, W, Dazed, LOVE, Glamour y Marie Claire y Cosmopolitan México.

Ha modelado para Versace, 3.1 Phillip Lim, Kenzo, Fendi, Valentino, Carolina Herrera, Emporio Armani, Alexandre Vauthier, DKNY, Chanel, Viktor & Rolf, Anthony Vaccarello, Ralph Lauren, Bouchra Jarrar, Damir Doma, Gabbana, Richard Nicoll, Ermanno Scervino, Atelier Versace, Alberta Ferretti, Gabriela Cadena, Elie Saab, Giorgio Armani, Hervé Léger, IRFE, Rachel Zoe, Christopher Kane, Michael van der Ham, Armani Privé, Mugler, Alexander Wang, Maxime Simoëns, Paul & Joe, Paul Smith, Giles Deacon, Karl Lagerfeld, Miu Miu, Roksanda Ilincic, Victoria’s Secret, Public School y Vivienne Westwood.

Ha participado en campañas publicitarias para Miu Miu, Jimmy Choo, Lancôme, Versus, Armani Privé, Michael Kors, Ports 1961, H&M, Topshop, J Brand, Juicy Couture, PINK, Alexandre Vauthier, Victoria’s Secret y la marca turca Colin’s Jeans junto a actor y Modelo Çagatay Ulusoy.

Con alas propias

Taylor Hill pisó por primera vez las pasarelas de Victoria’s Secret en el año 2014 en la línea Pink. Al año siguiente fue nombrada junto con otras diez modelos como los nuevos “ángeles” oficiales de la marca. En 2015 participa en el video promocional “Victoria’s Secret Angels Lip Sync: Hands to Myself” para la marca, ese mismo año, y fue la encargada de abrir el segmento de Pink, para dar continuidad a su ascenso a “ángel” dentro de la marca en 2016 participando en dos segmentos en la introducción del show y abriendo el segmento “Dark Angel”.

En 2017 participa en el “Victoria’s Secret Angels Lip Sync: I Feel it Coming”. Abrió el Victoria’s Secret Fashion Show del 2018 en Nueva York. En su trayectoria ha participado en 5 desfiles, ha abierto una vez el show, así como tres segmentos en total.

Salió con el modelo Michael Stephen Shank desde 2016 hasta 2019. Desde 2020 mantiene una relación con Daniel Fryer, de origen británico, un asistente de una firma industrial británica. El día 25 de junio del 2021, anunciaron su compromiso matrimonial.? Se casaron el 9 de junio de 2023.