Taylor Momsen actúa por gusto

Taylor Momsen, la niña que interpretó a Cindy Lou en la cinta El Grinch, pasó de ser actriz para ocupar un lugar en los grandes escenarios que AC/DC pisa, porque se convirtió en la telonera de la banda.

Momsen ha construido una carrera que se aparta de los perfiles habituales en la industria del entretenimiento. Aunque desde temprana edad participó en cine y televisión, la artista confiesa que la actuación nunca fue su vocación, aun con el reconocimiento que obtuvo gracias a su trabajo. “Actuar nunca fue mi pasión. Era algo que me inculcaron desde niña, pero la música es algo que siempre perseguí y que siento parte de mi identidad”, afirma la artista.

Fue en la música en la que encontró un espacio propio. Con The Pretty Reckless, agrupación que integra junto a Ben Phillips, Jamie Perkins y Mark Damon, Momsen consolidó su camino artístico y logró abrir conciertos para AC/DC ante miles de asistentes. “Fue un honor, abrirle a AC/DC. Llevamos casi dos años de gira con la banda. Poder tocar frente a su público y luego ver su concierto es la mejor experiencia del mundo”, expresó.

Composición

“Escribir canciones es donde me siento más libre y plena. Sin eso no sé quién soy. Escribir mi música es terapia, es mi manera de procesar el mundo y entenderme”, expresó.

Para Momsen, la música trasciende la idea de entretenimiento y se convierte en una herramienta personal para comprender su entorno. “La música es el lugar en el que me siento plena. Sin ella no sé quién soy. No hay forma sencilla de decirlo: es algo personal, casi como una terapia. Es mi manera de procesar el mundo a mi alrededor y seguir adelante con mi vida. Es mi terapia, la cosa que me hace decir que estoy bien”, añade.

Reencuentro con Jim

Más allá de los reflectores, la intérprete de “Make me wanna die” recuerda con especial cariño su relación con Jim Carrey, con quien compartió escena durante el rodaje de la película El Grinch en el año 2000.

El reencuentro se dio años después de concluida la filmación, en un concierto de Soundgarden. “Fue una completa coincidencia que ambos estuviéramos ahí esa noche”.