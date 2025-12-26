Taylor Momsen luce el disfraz de Cindy

Si hay un rostro femenino que el cine navideño ha dejado grabado en la memoria colectiva, es el de la adorable Cindy Lou. A 25 años del estreno de El Grinch, Taylor Momsen volvió a dar vida a la niña de Villa Quién al enfundarse en el mismo disfraz que utilizó cuando daba sus primeros pasos en la industria.

La también cantante tenía apenas siete años cuando compartió créditos con Jim Carrey, experiencia que le abrió las puertas de Hollywood y que, con el paso de los años, la llevó a integrarse a proyectos como Gossip Girl, donde interpretó a Jenny Humphrey.

A través de Instagram, Momsen compartió imágenes de una sesión fotográfica en la que reaparece con uno de los vestidos del personaje que se enfrentaba al gruñón verde de la Navidad.

“Sí, este es mi verdadero disfraz de Cindy de la película ‘El Grinch’ y, 25 años después, todavía me queda… o al menos un poco. ¡Qué temporada navideña tan surrealista!”, escribió.

Para lograrlo, contó con el apoyo de un equipo que realizó algunos ajustes al atuendo en tonos verdes, rojos y blancos. La actriz añadió un toque personal con botas de estilo rockero, llevó el cabello rubio suelto y se incorporó una capa roja para cubrir la parte trasera del vestido.

El material fue musicalizado con una versión de “Where Are You Christmas?”, tema emblemático de la cinta y uno de los guiños más emotivos para los seguidores.