Taylor podría demandar a Kanye

Taylor Swift podría emprender una acción legal contra Kanye West luego de que el rapero asegurara en su cuenta de X que la artista había tenido “relaciones íntimas con Harry Styles y Justin Bieber”, de acuerdo con allegados a la artista, entrevistados por el Dailymail.

“Un ejemplo de racismo: Justin Bieber y Harry Styles se acostaron con Taylor Swift por ambos lados y no me llamaron”, escribió Ye, y señaló, en una serie de posteos que luego borró, que la cantante fue la responsable de que no lo invitaran a encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

También se mencionó que otra de las afectadas por los mensajes, la exesposa de Ye, Kim Kardashian, acudió a tribunales para pelear por el cien por ciento de la custodia de los hijos que tuvo con él.