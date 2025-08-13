Taylor Swift anuncia su nuevo álbum

Taylor Swift anuncia la llegada de The life of a showgirl, su nuevo álbum de estudio. Un trabajo que llega tras varias semanas de suposiciones y teorías por parte de los fans en redes sociales. Cuando el reloj marcaba las 12:12 a.m del 12 de agosto en Estados Unidos, la locura se desataba en el Instagram de la estrella del pop. Un vídeo junto a su pareja y el hermano de este anunciaba la preventa de su nuevo trabajo (el duodécimo, de ahí todo el juego horario).

En la web oficial de la cantante se mostraron imágenes difuminadas de un vinilo, un CD y una cinta de casete con un candado de color naranja (pista que seguían los fans desde hace días). La fecha de publicación también es un misterio, pero una advertencia indica que todos los discos serán enviados antes del 13 de octubre.

Aun sin conocer la portada ni el día de lanzamiento, las redes se hacían eco de la esperada noticia por miles de personas. Convirtiendo su nombre y el de nuevo material en tendencia mundial en horas.

Para anunciar esta preventa, la cantante de temas como “Blank space” acudió al podcast New Heights, dirigido por Travis Kelce, novio de la estadounidense y jugador de futbol americano, y Jason Kelce, hermano del deportista de los Kansas City Chiefs y exjugador de la NFL. En un video con la pantalla dividida, Swift sacó su nuevo vinilo de un maletín (todo censurado para que no se desvele ni un detalle) y dijo: “Quería mostrarles algo. Este es mi nuevo álbum, ‘The life of a show girl’”. Unas declaraciones que subirían a las redes sociales del programa y de la estrella del pop. Los hermanos Kelce reaccionaron con emoción y Travis lo nombró “TS12”.

Giro en la producción

El sonido de Taylor Swift dio un giro con la llegada de Jack Antonoff a sus trabajos, desde Lover hasta The Tortured Poets Department. Un productor que ha ido mano a mano en los discos que ha producido para la cantante, pero para este parece haberse roto esta relación laboral. Un nuevo álbum que recuperaría la esencia más popera de la estrella internacional, regresando al sonido más característico de 1989 y Reputation, los mayores éxitos de la estadounidense. Para esta vuelta al pasado, Swift contará con la ayuda de Max Martin, productor de los trabajos que salieron en 2014 y 2017.

Para reforzar esta idea, y las teorías de los fans, la cantante de temas como “22” lanzó, simultáneamente, una lista de reproducción de Spotify que anticipa este regreso a su era de principios y mediados de los 2010. Es precisamente la canción mencionada la que abre la lista “And, baby, that’s show business for you”.