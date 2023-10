Taylor Swift, la más taquillera del año

La espera terminó y al fin se puede disfrutar toda la magia que The Eras Tour esconde. Desde ya podemos ver en la pantalla grande el concierto de Taylor. Esto es un abrazo para todos los fans que no asistieron a los conciertos y para los que sí será una manera de revivir la experiencia. ¡Recordar es volver a vivir!

Sin embargo, desde que se anunció, los conocedores del cine especularon que solo una estrella como Taylor Swift podía superar el fenómeno de la cinta Barbie la que con creces se había ganado el dote de la más taquillera del 2023.

Se espera que en su primer fin de semana, la película de Taylor Swift tenga un debut que recaude entre 150 y 200 millones de dólares (entre 2 mil 675 millones y 3 mil 567 millones de pesos mexicanos). Destacando que tan solo en la preventa de Taylor Swift: The Eras Tour obtuvo 100 millones de dólares (mil 783 millones de pesos). Por su parte, Barbie, desde su estreno, lleva recaudados mil millones de dólares a nivel mundial (es decir, poco más de 17 mil 835 millones de pesos).

Con estas cifras, Barbie supera el récord de la cinta de Justin Bieber, Never say never, que alcanzó 99 millones de dólares (poco más de mil 765 millones de pesos). Y en caso de no ser la más taquillera, según Variety estará entre las diez mejores películas en cuanto a recaudación del año, superando a Misión: Imposible o Indiana Jones y con menos horarios en cine.

De acuerdo con los rumores, la cantante también estaría en pláticas para que la película Taylor Swift: The Eras Tour pueda proyectarse en varias plataformas de streaming.