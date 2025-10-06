Taylor Swift no tiene planes de gira

“Estoy muy cansada”, confesó Taylor Swift al revelar que no tiene planes inmediatos de regresar a los escenarios después del éxito mundial de The Eras Tour. La declaración sorprendió a sus seguidores, especialmente luego del reciente lanzamiento de su nuevo álbum The Life of a Showgirl.

En entrevista con BBC Radio, la cantante habló con honestidad sobre el impacto físico y emocional de la gira que celebró sus 17 años de carrera musical con 149 conciertos por todo el mundo. “Voy a ser muy honesta contigo. Me canso muchísimo de pensar en volver a hacerlo, porque me gustaría hacerlo realmente bien otra vez”, confesó la intérprete de Opalite.

Aseguró que, pese al desgaste, se encuentra en buen estado: “Mis articulaciones están bien”, dijo con humor, luego de la exigencia física que representó la gira.

Fenomeno global

También recordó que jamás imaginó la magnitud del fenómeno global que fue The Eras Tour: “Sabía que era una locura lo que estaba pasando. Nunca nos había pasado algo así. Mi equipo, mi familia de gira… todos somos muy unidos, y a ninguno nos había tocado una experiencia de esa intensidad”.

Ahora que la gira ha terminado, Taylor bromeó que está aprovechando su tiempo libre para reconectar con hobbies sencillos, como preparar masa madre en casa. Además, atraviesa un momento personal importante, ya que recientemente se comprometió con el jugador de la NFL Travis Kelce. Algunos medios señalan que la boda podría celebrarse a finales de 2026.

Swift también dedicó unas palabras a sus fanáticos: “Para mí es un gran honor que los fans hayan convertido todo esto en lo que fue, porque realmente fue asombroso para todos los que estuvimos en esa gira”.

La gira

The Eras Tour comenzó en marzo de 2023 en Glendale, Arizona, y concluyó en diciembre de 2024 en Vancouver, Canadá. Según datos recopilados por The New York Times, la gira recaudó más de 2,077 millones de dólares en venta de boletos, lo que la convierte en la más exitosa de todos los tiempos, con más de 10 millones de asistentes alrededor del mundo.