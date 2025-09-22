Taylor Swift proyectará cinta exclusiva

El nuevo álbum de Taylor Swift, The life of a showgirl, ha generado revuelo a nivel internacional desde el día en el que la cantante estadounidense hizo el anuncio oficial.

Recientemente, Taylor Swift ha vuelto a romper el internet con el anuncio de la proyección de una película exclusiva por el lanzamiento de su doceavo álbum, sin contar las regrabaciones, llamada The Official Release Party of a Showgirl.

A través de sus redes sociales, la cantautora publicó el póster de la proyección junto con la invitación oficial a sus fans para asistir a las funciones de cine que celebrarán el lanzamiento de su nuevo disco. “Parece que es hora de desempolvar ese atuendo del Eras Tour o ese cárdigan naranja... Bailar es opcional, pero muy recomendable”, anunció Swift.

Proyecciones serán

Las proyecciones en cines que llevan por nombre The Official Release Party of a Showgirl se realizan en el marco del lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift.

La película constará del video musical del primer sencillo del álbum “The Fate of Ophelia”, imágenes nunca antes vistas del detrás de cámaras del video, explicaciones detalladas de lo que inspiró este nuevo disco de la cantante y los videos de lyrics de las demás canciones de The Life of a Showgirl. En Estados Unidos, las proyecciones únicamente se realizarán del 3 al 5 de octubre y las funciones y accesos serán limitados.