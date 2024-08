Taylor Swift rechaza a Trump

Aunque aún no ha respaldado públicamente a ningún candidato para las elecciones de este año, una fuente cercana a Taylor Swift confirmó, sin sorpresa, que ella no apoyará a Donald Trump. “Si no lo apoyó la última vez, no lo apoyará ahora”, dijeron a DailyMail.com en exclusiva. “Claramente ha perdido la cabeza, en más de un sentido, ese señor”.

El candidato presidencial, de 78 años, compartió publicaciones generadas por IA en su plataforma de redes sociales Truth Social el domingo, sugiriendo que ha ganado el apoyo de la ganadora del Grammy, de 34 años, y de sus fans, conocidos como “swifties”.

El comentario de Trump ha generado confusión sobre si se refería a la multitud generada por IA de “swifties” o al respaldo ficticio de la cantante.Swift, quien ya había criticado a Trump anteriormente, se mostró en favor de Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones de 2020.

En su documental Miss Americana, la cantante explicó su decisión de hablar públicamente sobre política, diciendo: “Necesito estar del lado correcto de la historia”. También ha sido una firme defensora de la comunidad LGBTQ, y criticó a la Corte Suprema de EU por revocar el caso Roe vs Wade en 2022.