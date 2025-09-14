Taylor Swift se casará en su mansión

Todos hablan de su romance, de su conexión y de los rumores de boda. Pero el misterio más reciente es: ¿dónde planean Taylor Swift y Travis Kelce casarse?

La pareja, que está junta desde 2023, se comprometió a mediados de agosto y lo hizo público el 26, generando emoción entre sus seguidores y provocando que su círculo cercano lo calificara como “la boda del siglo”.

Aunque no tienen prisa por llegar al altar, según Page Six, preparan una celebración íntima para el próximo verano en Rhode Island, en la propiedad que la intérprete de “Love story” compró en 2013 por 17.5 millones de dólares.

Esta residencia, ubicada en la localidad de Westerly, está inspirada en su canción “The last great American dynasty”, incluida en el álbum Folklore, y es uno de sus lugares favoritos. A pesar de que la magnitud del evento podría causar incomodidad entre los locales, como ocurrió con Jeff Bezos y Lauren Sanchez en Venecia, el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, se mostró entusiasmado con la idea de que la pareja elija su estado para ese gran día. “Rhode Island tiene algunos de los mejores lugares para bodas del mundo”, escribió McKee al repostear el anuncio del compromiso.

Mejoras

La mansión, ubicada en la zona de Watch Hill de Westerly, está actualmente en remodelación por 1.7 millones de dólares, según un permiso de construcción obtenido por el Providence Journal. Las mejoras incluyen un nuevo dormitorio de 16 por 24 pies, más baños y una actualización en la cocina.

El hogar ya cuenta con ocho dormitorios, 10 baños y 5.23 acres con jardines y piscina, y se volvió famosa por las fiestas que Swift lleva a cabo con invitados de lujo.

Contrario a lo que se cree, la pareja planea un evento más casual, solo con familiares y amigos cercanos.

La propuesta de matrimonio

Se han revelado varios detalles del momento especial. Ed Kelce, padre del jugador de los Kansas City Chiefs, contó que su hijo estaba muy nervioso y que pensó en proponerle matrimonio a Taylor la semana siguiente a la que había planeado en un principio, para asegurarse de que fuera un momento especial.

Kelce confesó que había considerado dar el anillo frente al mar, pero finalmente buscó algo más al estilo de Taylor. “Solo diría que conoce a tu pareja, sabe para quién lo estás haciendo, hazlo por las razones correctas y todo lo demás será hermoso”, aseguró.

La propuesta se hizo en un jardín que parecía sacado de un cuento de hadas. Taylor compartió las fotos en redes sociales con el pie de foto: “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”.