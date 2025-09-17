Taylor Swift se oculta durante partido

Taylor Swift asistió al partido entre los Kansas City Chiefs contra los Philadelphia Eagles en el estadio Arrowhead, pero de manera muy discreta. La cantante llegó acompañada de su madre, Andrea Swift, y su hermano Austin. Para evitar llamar la atención de los medios se protegió tras una pantalla móvil de casi dos metros de altura.

¿Embarazada?

La decisión de usar esta pantalla blindada generó muchas especulaciones sobre posibles amenazas a su seguridad o un embarazo, pero no existe una confirmación de parte de la estrella. A pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibida, algunos asistentes lograron captarla en videos y fotos que luego se compartieron en redes sociales. Sin embargo, la mayoría no se percató de su llegada, lo que permitió a Taylor disfrutar del partido con tranquilidad.

El encuentro terminó con una derrota para los Chiefs, quienes cayeron 20-17 ante los Eagles. Esta caída marca un inicio complicado de temporada para el equipo, que ahora busca recuperar su nivel.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el 26 de agosto de 2025. La propuesta fue realizada el jugador de americano en un jardín, y la noticia fue compartida por Swift en Instagram con la frase: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”.

Según fuentes cercanas, la boda será un evento privado, sin la intención de convertirse en un espectáculo mediático. Se espera que la ceremonia se realice en Rhode Island a finales de 2026, en la propiedad de Swift en Westerly. Además, se ha informado que Taylor está encargada personalmente de la lista de invitados, asegurando un ambiente íntimo y cercano para su gran día.