Taylor Swift se une a Toy story 5

Toy story 5 se suma a la larga lista de logros en la carrera de Taylor Swift, pues la cantante informó a través de redes sociales que formará parte del soundtrack de la nueva película de Disney y Pixar. Su canción original, escrita exclusivamente para la franquicia animada, “I knew it, I knew you”, es el primer lanzamiento de género country de la cantautora en años y se estrenó el pasado viernes 5 de junio en todas las plataformas musicales.

La pista se centra en el viaje de Jessie en esta nueva película, sin embargo, los detalles completos de la trama de la vaquerita no se sabrán hasta que se estrene la película en cines nacionales el próximo 18 de junio.

¿De qué trata la canción?

La nueva canción de Taylor para Toy story 5 es una emotiva y conmovedora pista sobre reconectar con alguien a quien pensabas que habías perdido.

En las primeras estrofas la cantante habla de los recuerdos compartidos con alguien y cómo el lazo afectivo, en su momento, hizo que memorizar el sonido de los pasos de la otra persona o conocerse al igual que la palma de su mano, fuera fácil. La frase “it’s been a long time, life has ways of leaving those days behind”, expresa que el tiempo ha pasado y esos días quedaron atrás.

Conforme avanza la canción, evoluciona la manera en la que la cantante habla de la otra persona, dando a entender que existe una reconexión. El contacto cero se rompió con un sencillo “hola” y expresa cómo, a pesar de que pasó mucho tiempo, se siente como si no hubiera cambiado nada entre ellos.

Tras su lanzamiento, Swift comentó a sus millones de seguidores en redes que: “Escribir esta canción se sintió como un cambio musical y un regreso a casa a la vez. Crear algo para Jessie ha sido un nuevo reto y, al mismo tiempo, me ha resultado algo totalmente natural. Y siendo una fan de ‘Toy story’ desde los 5 años hasta ahora… es una aventura en la que pienso seguir, hasta el infinito y más allá”.

Asimismo, de acuerdo con la revista Elle, el guionista y director de la película, Andrew Stanton, confesó en rueda de prensa que contar con la participación de Taylor en este largometraje animado ha encajado perfecto con la visión de la película. “Es increíble lo importante que ha sido que Taylor haya compuesto e interpretado esta canción. Su conexión con Jessie y la forma inmediata en que entendió lo que estaba pasando el personaje eran innegables. La canción está tan profundamente ligada a ‘Toy story’ que, al escucharla por primera vez, dio la sensación de que siempre había pertenecido ahí, como un miembro de la familia perdido hace mucho tiempo. Fue el destino”, comentó Stanton.