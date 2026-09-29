Taylor Swift y Madonna arrasan en los MTV

Taylor Swift y Madonna fueron dos de los grandes ganadoras de los MTV Video Music Awards 2026, ceremonia que reconoció a lo mejor de la industria audiovisual del último año.

Swift hizo historia al convertirse en la primera artista en recibir el Artist director honors, reconocimiento creado para destacar su trabajo detrás las cámaras; mientras que la llamada “Reyna del pop” consiguió llevarse a casa siete de las 13 categorías en las que estaba nominada.

La ceremonia, conducida por Snoop Dogg desde el Peacock Theater de Los Ángeles, también tuvo momentos sumamente emotivos, como el regreso de Nirvana a este escenario o el homenaje que recibió el fallecido George Michael.

Entre los ganadores de la noche estuvieron Lisa quien se llevó Mejor pop por “Dream”; Bruno Mars obtuvo Mejor R&B por “I Just Might” y Bad Bunny se llevó Mejor música latina por “NUEVAYoL”.

Nirvana recibe homenaje

Nirvana volvió a reunirse en un escenario, aunque esta vez lo hizo sin Kurt Cobain y sin tocar una sola canción. Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear aparecieron esta noche en el escenario de los MTV VMAs 2026 para recibir el Vanguard Award, un merecido homenaje por su impacto en la industria audiovisual. “No creo que haya habido nunca una banda como Nirvana”, dijo el rapero Chuck D antes de dar paso a un video que recorrió la historia de la agrupación.

Segundos después y ante la ovación de músicos, grandes estrellas e invitados, Grohl, Novoselic y Smear tomaron el micrófono. “Muchísimas gracias a los fans de Nirvana alrededor del mundo. Este premio nos trae muchísimos recuerdos. Todas esas ideas de los videos surgieron de uno de los mejores artistas de todos los tiempos: Kurt Cobain”, dijo Novoselic.

El bajista también reconoció que ninguno de sus excompañeros imaginó que la música de Nirvana llegaría a significar tanto para tanta gente, ni que seguiría vigente después de tantos años; sin embargo, dejó claro que si esto sigue ocurriendo es por una sola razón: su autenticidad. “Nirvana sigue resonando tan profundamente, sigue vigente porque la gente sigue hambrienta por autenticidad, por algo real, algo que te diga que está bien ser como eres”, expresó.