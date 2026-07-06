Te encontraré, serie de suspenso

“Te voy a encontrar y te traeré a casa” es la promesa que guía la historia de David Burroughs, un hombre condenado a cadena perpetua por el asesinato de su hijo, un crimen que asegura no haber cometido.

La serie Te encontraré apuesta por el suspenso a lo largo de ocho episodios en los que la verdad sobre lo ocurrido comienza a resquebrajarse cuando aparece una pista que podría cambiarlo todo: un niño con una marca de nacimiento idéntica a la de su hijo desaparecido.

A partir de ahí, la historia se convierte en una carrera contra el tiempo, donde la búsqueda de la verdad y la posibilidad de redención sostienen el ritmo de la serie.