¿Te salió una bolita en el ojo?

¿Qué hacer cuando aparece una bolita en el ojo?

Cuando aparece una bolita en el párpado, es importante evitar manipularla o intentar reventarla. Si se trata de un orzuelo, suele estar relacionado con la obstrucción o infección de una glándula del párpado y puede provocar dolor, inflamación y enrojecimiento.

Una de las medidas que puede ayudar es colocar una compresa tibia sobre el ojo cerrado durante 10 a 15 minutos, varias veces al día. El calor puede favorecer el drenaje natural y aliviar la inflamación. La compresa debe estar limpia y tibia, pero no demasiado caliente para evitar quemaduras.

También es importante mantener una buena higiene de las manos antes de tocar la zona de los ojos. Mientras exista la bolita, evita maquillarte los ojos y, si utilizas lentes de contacto, es preferible suspender su uso hasta que la molestia desaparezca o un profesional indique lo contrario.

No intentes exprimir, pinchar o reventar la bolita, ya que esto puede aumentar la inflamación y favorecer la propagación de una infección. Tampoco es recomendable utilizar gotas o pomadas con antibióticos o corticoides por cuenta propia; el tratamiento depende de la causa y debe ser indicado por un profesional.

En algunos casos, la bolita puede ser un chalazión, que generalmente es menos doloroso y aparece debido a la obstrucción de una glándula del párpado. Si permanece durante varias semanas, aumenta de tamaño o reaparece con frecuencia, es recomendable acudir con un oftalmólogo para determinar qué está ocurriendo.

¿Sabías que…?

No todas las bolitas en el párpado son orzuelos. Algunas pueden ser chalaziones u otras alteraciones que necesitan una valoración.

Una buena higiene de manos ayuda a reducir el riesgo de introducir microorganismos en los ojos.

Las compresas tibias suelen ser una de las primeras medidas para aliviar un orzuelo y favorecer su drenaje natural.

¿Cuándo acudir al médico?

Busca valoración médica si la inflamación es muy grande, el dolor es intenso, afecta la visión, el enrojecimiento se extiende alrededor del ojo, tienes fiebre, la hinchazón empeora o la bolita no desaparece después de varias semanas. También es importante consultar si aparecen bolitas repetidamente.

Una bolita en el párpado suele ser una molestia temporal, pero no debes manipularla ni automedicarte. Con higiene, compresas tibias y observación, muchos casos mejoran por sí solos; si persiste o aparecen señales de alarma, lo mejor es acudir con un oftalmólogo.

Cuidados importantes

Lava tus manos antes de tocarte los ojos.

Aplica compresas tibias durante 10–15 minutos, varias veces al día.

Evita apretar o reventar la bolita.

No compartas toallas, maquillaje ni cosméticos para los ojos.

Suspende temporalmente el maquillaje y los lentes de contacto si existe irritación.

No utilices medicamentos o gotas sin indicación médica.