Teacup aterrorizó a Émilie Bierre

La confianza no se da en los árboles, se construye día a día, pero ¿qué pasa cuándo un ente invisible de otro mundo u otra dimensión rompe con este vínculo? La actriz canadiense Émilie Bierre lo sabe de primera mano, al ser parte de la serie Teacup, y explora esta situación. “Soy buena leyendo a la gente; durante el rodaje tuve que imaginar, pero no en la vida real, es complicado saber que no tienes a nadie con quien contar, y no hay nada que hacer para demostrar que una persona no va a matar a otra, es horrible”, contó.

La famosa afirma que, en la vida, para tener confianza, hay que encontrar a las personas con las que uno se siente seguro, apegarse a ellas, encontrando lo bueno. “A veces debemos centrarnos en intentar mantenernos unidos y ser buenos, tratándonos bien”, dice la actriz que alcanzó notoriedad con su participación en el filme Una colonia (Geneviève Dulude-De Celles, 2018).

Teacup narra la historia de unas personas de la Georgia rural que debe unirse, ante una misteriosa amenaza, para sobrevivir. A medida que van descubriendo la verdad sobre varios sucesos inexplicables, deberán hacer frente a problemas del pasado y resentimientos mutuos, viéndose forzados a aceptar la dura realidad y unirse por el bien de su localidad, o todos acabarán aniquilados. “Esta serie se basa en que los personajes son personas diferentes, con conflictos entre ellos que tienen que encajar para sobrevivir, hay un nivel de tensión inmediata dentro del drama familiar; además, añadimos esas situaciones surrealistas, horrorosas y aterradoras; creo que lo que la hace especial es la esencia: las personas que experimentan esas locuras”, detalla.