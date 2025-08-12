Team Noche pierde a Adrián Di Monte

Después de las tensiones que se vivieron entre sus habitantes, La casa de los famosos México cerró la semana con broche de oro con su segunda gala de eliminación.

La noche de este domingo, Galilea Montijo se conectó con los ya polémicos habitantes para revelar el nombre del expulsado, el número dos en lo que va de la competencia. Pero, antes del anuncio, los nominados, Mar Contreras, Alexis Ayala, Adrián Di Monte y Priscila Valverde, se enfrentaron al temido posicionamiento, una dinámica en la que el resto de sus compañeros, cara a cara, tiene que dar las razones por las que los quieren fuera de la competencia.

Al final solo dos de ellos se enfrentaron al carrusel y, contra todo pronóstico, el eliminado fue Adrián Di Monte, dejando al cuarto Noche con un habitante menos.