Teatro entre Cuatro alista 9ª edición

La convocatoria de la novena edición del Festival Teatro entre Cuatro ya está abierta para recibir las postulaciones de los grupos interesados en formar parte de este encuentro escénico que se celebrará en San Cristóbal de Las Casas en febrero del 2026.

De acuerdo con las bases publicadas, este proyecto busca impulsar el teatro independiente en la capital cultural de Chiapas, además de promover los trabajos de artistas de diversas entidades, generar nuevos espacios y fortalecer las redes entre creadores de México y otras naciones.

Añaden que, en esta ocasión, “abrimos un espacio para explorar el deseo: sus censuras y deseos, sus formas visibles y sus sombras secretas. Nos interesa el deseo como bandera de paz y territorio de búsqueda, como vibración que resuena en los cuerpos, en la voz, la mirada; como fuerza imparable que desafía límites y revela nuestros miedos”.

Bases

Los organizadores refieren que podrá participar cualquier agrupación de teatro o danza independiente de cualquier nacionalidad, con un máximo de cuatro integrantes, incluyendo el equipo técnico y creativo.

Los grupos interesados deberán enviar su información en un archivo PDF al correo infoteatroentrecuatro@gmail.com. los requisitos son los siguientes requisitos: nombre y semblanza de la compañía; nombre del autor y sinopsis de la pieza o de la obra; nombre y breve semblanza del director; elenco; duración de la obra; tiempo de montaje y desmontaje; escenografía y utilería (especificar si requiere apoyo de transporte); rider técnico ajustado a espacios alternativos; fotografías y enlace del video para ver la obra completa.

Junto al correo deberán anexar tres fotografías de la obra, así como un video de máximo 3 minutos, en el que la compañía informe sobre el nombre y el lugar de procedencia del grupo, y el título de la obra.

Cláusulas

Todas las obras se presentarán en La Enseñanza Casa de la Ciudad, en San Cristóbal de Las Casas, por lo que el formato debe adaptarse a espacios alternativos al teatro tradicional. Detallan que la duración deberá ser de 15 a 20 minutos, y que los grupos seleccionados se comprometen a brindar un máximo de cuatro funciones diarias, los días 6 y 7 de marzo del 2026.

En ese sentido, informan que el comité organizador cubrirá el hospedaje y la alimentación de hasta cuatro integrantes por compañía, durante los días del festival. Mientras que el traslado del equipo será cubierto por la propia compañía.