Teatro entre Cuatro cerrará inscripciones

El próximo 20 de enero es la fecha de cierre de la convocatoria del Festival Teatro entre Cuatro 2026, por lo que los organizadores reiteran la invitación dirigida a las diferentes compañías del país y el mundo para ser parte de esta fiesta que se celebrará en el mes marzo.

Compartieron que este encuentro, el cual contempla presentaciones de teatro y talleres artísticos, se llevará a cabo del 3 al 7 de marzo, bajo el concepto “Deseo”.

“En esta novena edición, abrimos un espacio para explorar el deseo: sus censuras y excesos, sus formas visibles y sus sombras secretas. Nos interesa el deseo como bandera de paz y territorio de búsqueda, como vibración que resuenan en los cuerpos, en la voz, en la mirada; como fuerza imparable que desafía límites y revela nuestros miedos”, indicaron.

De acuerdo con el cartel publicado en redes sociales, este proyecto busca impulsar el teatro independiente en San Cristóbal, promover el trabajos de diversos artistas de distintas partes del país, generar nuevos espacios y fortalecer las redes entre los creadores de México y otras naciones.

Convocatoria

Podrá participar cualquier agrupación de teatro o danza independiente de cualquier nacionalidad, con un máximo de cuatro integrantes (incluyendo equipo técnico y creativo).

Los grupos interesados deberán enviar los datos solicitados en el cartel del festival al correo electrónico infoteatroentrecuatro@gmail.com, junto con tres fotografías y un video de tres minutos como máximo de la obra postulada. Señalan que la obra se presentará en La Enseñanza Casa de la Ciudad, en San Cristóbal de Las Casas, por lo que el formato de la pieza debe adaptarse a espacios alternativos a un recinto teatral.

De igual forma, especifican que la obra deberá tener una duración de 15 a 20 minutos, y que los grupos se comprometerán a brindar un máximo de cuatro funciones durante los días del festival.