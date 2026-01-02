Teatro palestino busca donaciones

Ante la crisis económica que enfrenta el Teatro Nacional Palestino se lanzó una campaña de donación para continuar su objetivo de "servir al público, a los jóvenes y a las familias, y preservar la cultura palestina".

A través de la plataforma helloasso, la asociación francesa Voix Plurielles difundió que "al igual que muchas instituciones culturales de la región, se ha enfrentado a una presión financiera y operativa cada vez mayor a lo largo de los años". A esa situación se sumó el asalto a fines de noviembre pasado de parte de las fuerzas de seguridad de Israel para detener una representación infantil.

Las aportaciones serán destinadas directamente al espacio cultural, para que se realicen reparaciones esenciales y mejoren las medidas de seguridad "para garantizar un entorno estable y acogedor para los niños y los artistas".

La irrupción israelí, "forma parte de una serie de perturbaciones a las que se han enfrentado el teatro y otros centros culturales de la ciudad en los últimos años. También han suscitado una creciente preocupación por el futuro de la vida cultural en Jerusalén Este".

También conocido como Al Hakawati, el recinto ha sido un espacio indispensable para "los artistas teatrales palestinos, los jóvenes, las familias y el público de Jerusalén y sus alrededores. Desde su creación a principios de la década de 1980, ha proporcionado un espacio para la narración, la creatividad y la resiliencia".

Para aportar a la causa pueden visitar el sitio https://www.helloasso.com/associations/voix-plurielles-22/collectes/proteger-le-theatre-national-de-palestine.