Teatro sobre duelo y exhibición

El charco inútil, obra de David Desola con la que ganó el Premio Lope de Vega 2007 en España, es una pieza, en un solo acto con 13 escenas, que trata sobre el duelo y la locura como realidades alternas, en palabras de Ruby Tagle, directora de la obra: “No en términos clínicos, sino en términos escénicos cotidianos. Me refiero a la locura como refugio o salida”, afirma y abunda en que, cuando la realidad supera a alguien, la fuga, la creación de otras realidades, se vuelve un acto mayor de resiliencia de cara al duelo.

A partir del encuentro entre sus tres personajes —dos profesores e Irene, la madre de un niño que murió— la obra reflexiona sobre una serie de conflictos: el primero es lo que enfrenta alguien cuando no hay alternativas para superar el duelo. Pero también está la forma en la que el dolor individual se convierte en espectáculo en los tiempos que corren y las perspectivas de la víctima y el victimario en el acoso escolar.

Obras clásicas

Para Tagle, Desola, el autor de El charco inútil, deviene en una especie de Chéjov del siglo XXI por su escritura dramática: “Es un texto absolutamente contemporáneo, vigente, que trata la tragedia de una madre que pierde a su hijo y un profesor que deja de dar clases a partir de la agresión extrema de un alumno de secundaria. El otro personaje es Hierofante, el profesor de Óscar. El encuentro es entre Irene y Óscar, a quien Hierofante persuade para dar clases a este niño, Diego, que no existe”.

La gente está acostumbrada, continúa la directora, a que en la muerte de los seres amados se respete una especie de línea temporal invisible e implícita: que los que nos anteceden en el tiempo sean los primeros en partir. Pero una madre que pierde a un hijo no tiene palabras ni nombres que describan y contengan el dolor. “La obra está basada en hechos verídicos. Se inspira en el atentado de Madrid de 2004 y en el incidente de un alumno de secundaria que tira a un profesor por las escaleras, dejándolo con una discapacidad funcional. Pero discapacidad al fin y al cabo. Entonces, la obra habla también de cómo ya no importa la tragedia, aquello que importa es más bien el cotilleo a partir de la tragedia”, declaró.

Tagle señala que es la manera en que una sociedad cruel maneja las historias personales en los medios de comunicación, que son una lectura de la propia sociedad y su exhibición, ya sea con el video de la golpiza o el dolor de la madre de un niño que ya no existe: “Me parece una reflexión pertinente en el tiempo de las redes sociales”. No hay juicios de valor sobre los personajes, solo situaciones expuestas que giran alrededor del duelo”.

El elenco está conformado por los actores Juan Ríos, Paulina Treviño y Miguel Cooper.