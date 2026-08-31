Teatro veracruzano a la capital

En septiembre y octubre, la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana (Orteuv) presentará cuatro obras en la Ciudad de México.

Sobre el programa “La Orteuv toma la ciudad”, el director artístico de la organización, Mario Espinosa, afirma que no siempre se ha salido con tantas obras al mismo tiempo: “Es como hacer cuatro semanas. Empezamos con una en el marco del Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU) de la UNAM y las otras tres van como una residencia en el Centro Cultural del Bosque del Inbal”.

Menciona, además, que las primeras actividades de la Compañía Titular de Teatro se remontan a 1953, por lo que se trata de la compañía teatral más antigua de México. Y el hecho de que presenten varias obras en la ciudad obedece a que ya lo han hecho en otras ocasiones: “Por ejemplo, en la época en que la Universidad Veracruzana tenía una especie de gestión mixta en la calle de Milán en la Ciudad de México se presentaban sistemáticamente las obras de la Orteuv. Hace unos 10 años hubo tres o cuatro obras de la Orteuv que se presentaron también en la Ciudad de México. También se presentaron en la Muestra Nacional de Teatro. Es habitual que salga, y más a la Ciudad de México, el foro más grande cuando menos en población del país. Lo que queremos es recapitular esa política, que se conozca el trabajo que se hace aquí porque, de lo contrario, quedamos muy encerrados. Somos parte de un movimiento teatral nacional, queremos ver y ser vistos”.

Funciones

El primer montaje que se presentará es uno de los pilares del teatro occidental Peer Gynt, el clásico de Henrik Ibsen, en versión de Luis Mario Moncada y bajo la dirección de Espinosa. “Es nuestro lado clásico de este menú de cuatro”, afirma el director. “Es una de las obras cumbre de Ibsen y pertenece a las que todavía no son aquellas por las que más se le conoce. Esta es la etapa intermedia, cuando él sale de Noruega y se va, todavía pertenece a la cuestión histórica, Ibsen siempre es muy social, es una de las obras que más se abordan”.

Esta pieza se presentará en el teatro Juan Ruiz de Alarcón, el 11 y 12 de septiembre, en el marco del FITU. Mientras que del 24 al 26 de septiembre se montará en el Teatro del Bosque Julio Castillo una pieza escrita y dirigida por David Gaitán, Derretir las esquinas. Espinosa la describe como una obra experimental hecha en un laboratorio teatral: una exploración escénica que no tiene texto hablado y explora las posibilidades de la risa. “Y una risa que se transforma en lenguaje, resistencia y ritual. Una risa puede ser alegre o, todo lo contrario; puede demostrar el poder o porvenir de una víctima. Es un montaje a partir de la exploración de la risa”.

La tercera, Los conferenciantes, de Martín Zapata, aborda la lucha de los académicos por el poder. En la ficha de la obra que aparece en la página web de la Universidad Veracruzana se lee: “Cuatro dramaturgos participan en una mesa redonda organizada por una institución cultural y dan una conferencia múltiple sobre las nuevas tendencias del teatro contemporáneo. Sin embargo, cuando comienzan sus exposiciones teóricas la rivalidad aflora y se desata una lucha de poder intelectual que desemboca en el balconeo de viejos rencores. El análisis del drama y el posdrama se ve contaminado por el deseo de aniquilar al otro, no solo con argumentos teóricos, sino con la exposición pública de sus defectos. Los conferenciantes tratan acerca de la vida de nuestro gremio, pero también trata acerca de la transmisión del conocimiento, con todos sus bemoles”. Podrá verse del 2 al 4 de octubre próximos en el teatro El Galeón Abraham Oceransky.

Mientras que la última pieza es Juana Ramírez, inspirada en la parte última de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz en el convento. Su autora y directora es la argentina Andrea Garrote, quien, además, es una famosa actriz, añade Espinosa: “Es una obra muy bonita, es una reflexión muy contemporánea, juega con los tiempos, aborda la vida y las condiciones en las que trabajó Sor Juana”. Los interesados podrán conocer este montaje en la Sala Xavier Villaurrutia, entre el 9 al 11 de octubre.