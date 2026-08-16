Tecate Comuna revela edición épica

Tecate Comuna florece este 2026 con una fuerza brutal digna de uno de los festivales más importantes del país. Demostrando que los escenarios son el verdadero punto de encuentro donde nuestras historias se conectan, el gigante de estos puntos de comunión musical en el corazón de Puebla, anuncia oficialmente su regreso absoluto para el próximo sábado 28 de noviembre de 2026.

El Foro Cholula se transformará en un santuario colectivo donde el ritmo y el orgullo se entrelazan de forma orgánica, prometiendo una jornada inolvidable donde las líneas entre el espectador y el escenario se desvanecen por completo en un brindis entre amigos que resulta en comunidad pura.

Elenco

Para esta edición, la propuesta artística desafía cualquier frontera y reúne una constelación mística de leyendas trascendentales y vanguardias que definen la cultura musical de hoy en día. La energía del festival alcanzará niveles únicos con la imponente presencia de Caifanes, con uno de los actos más influyentes del rock latinoamericano, así como también con el viaje psicodélico y visual de los internacionales The Flaming Lips, seguidos por la explosión sonora de The Mars Volta, la elegancia rockera de Babasónicos y el misticismo melódico de Enjambre. La narrativa sonora continuará elevándose con figuras de la talla de José Madero, la fusión sin precedentes de Los Auténticos Caligaris, el magnetismo internacional de LP, y la frescura urbana de NSQK, asegurando que cada coro se cante con el alma a flor de piel.

La marea de emociones estará respaldada por una alineación impecable de artistas que transitan entre el pasado, presente y futuro de los grandes himnos alternativos. El público podrá perderse en los acordes de Caloncho, Camilo Séptimo, Cuarteto de Nos, División Minúscula, DLD, Little Jesus presentando especialmente Río Salvaje, Los Cafres, Love of Lesbian, Moenia y Porter, creando un mosaico de ritmos perfecto para conectar con el entorno. Además, las tendencias y los actos más electrizantes del panorama actual se harán presentes gracias al talento de Big Sempa, Bruses, Dorian, Kakkmaddafakka, La Bande-Son Imaginaire, La Bomba de Tiempo, Leo Rizzi, Los Estrambóticos, Nasa Histoires, Santa Sabina y Veintiuno, asegurando que cada rincón del festival sea un constante descubrimiento sensorial.

Una nueva experiencia

Más allá de los escenarios y la imponente producción técnica de nivel mundial, Tecate Comuna se destaca por expandirse hacia una experiencia total diseñada para consentir todos los sentidos de sus asistentes.

La edición 2026 del festival albergará un universo entero de posibilidades que incluye activaciones creativas que sorprenden a cada instante, zonas de descanso ideales para recargar energía, un pasaje gastronómico repleto de propuestas locales y una logística pensada minuciosamente para que el viaje musical suceda sin contratiempos.