Tecate, un lugar en el límite

El sitio se puede disfrutar una de las grandes joyas de la naturaleza bajacaliforniana: La Rumorosa. Tecate es una maravillosa ciudad fronteriza que da nombre a una de las cervezas más populares de México. Con poco más de 110 mil habitantes permanentes, Tecate es una ciudad pequeña y, para muchos visitantes, su primera toma de contacto con México.

De todos los más de 170 Pueblos Mágicos de México, este es realmente el único que se encuentra justo en la frontera con Estados Unidos o en cualquiera de las fronteras internacionales de México. La región es única y refleja una variedad de fuertes influencias culturales.

Más relajada que cualquier otra ciudad del norte

Tecate es un lugar ideal para retiros de fin de semana o estancias prolongadas. El paisaje circundante es inspirador, desde La Rumorosa hasta el Cerro del Cuchumá (técnicamente en el lado estadounidense de la frontera).

Tecate suele ser la primera parada de la Ruta del Vino de Baja California. La ruta se extiende desde aquí hacia el suroeste y, a lo largo de más de 100 km, no menos de 150 bodegas producen algunos de los mejores vinos del mundo. Esa industria tan favorable al viajero ha invitado a una gran cantidad de balnearios y ranchos turísticos para quienes buscan un viaje realmente mimado en el país.

Pero también es un gran paisaje desértico para la aventura y los deportes al aire libre. Con una ciudad repleta para apoyar a los entusiastas de las actividades al aire libre, los visitantes se lanzan a las bicicletas de montaña y a equipos aún más aventureros para salir más lejos.

La famosa arcilla roja de la región es el medio perfecto para servir la cocina que inspira a chefs de aquí hasta puntos mucho más al norte. Por supuesto, la dieta local se sirve con la famosa cerveza Tecate. La cervecería ofrece visitas frecuentes a los visitantes, y sigue siendo el brindis de la ciudad.

La gente llega a Tecate desde el aeropuerto de Tijuana. Está un poco más cerca que el aeropuerto de Mexicali. ABC Buses tiene autobuses a ambos aeropuertos. Se tarda unos 35 minutos desde Tijuana, y algo más de una hora desde Mexicali. Por supuesto, Tecate es también uno de los pasos fronterizos más conocidos. Los viajes desde el Centro de Tránsito de El Cajón, en el área metropolitana de San Diego, duran poco menos de una hora.

Las mejores actividades para disfrutar tu visita

¡Descubre la magia que se encuentra en cada rincón y déjate llevar por el encanto único de este destino fronterizo! Desde caminatas en las que admirarás paisajes impresionantes hasta experiencias gastronómicas auténticas, este Pueblo Mágico ofrece actividades para todos los gustos:

Disfruta su panadería tradicional: Prueba el famoso pan dulce en lugares emblemáticos como El Mejor Pan de Tecate, horneado en antiguas bóvedas de ladrillo.

Visitas a viñedos y ranchos: Recorre los Valles de Tanamá y San Valentín, donde podrás degustar vinos de la región, quesos artesanales y visitar ranchos ecoturísticos.

Relájate en sus spas: Escápate a retiros de bienestar de renombre mundial para disfrutar de masajes y tratamientos relajantes.

Explora su historia y naturaleza: Visita la zona arqueológica de El Vallecito para admirar pinturas rupestres, o recorre el Museo Comunitario Kumiai para conocer las raíces indígenas de la región.

Cerveza artesanal: Visita la Cervecería Tecate original o explora el creciente circuito de cervecerías artesanales locales.

Plaza Miguel Hidalgo: Pasea por el corazón del pueblo, disfruta de un buen café y observa la arquitectura colonial del lugar.