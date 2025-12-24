Tecnología no puede ser un privilegio

Gobierno, iniciativa privada y sociedad civil tienen que generar alianzas reales para para evitar que la tecnología siga siendo un privilegio, aseguró Martín Yeshuá Barragán Cruz.

“Es inaceptable que, porque no llega un cable, a una niña se le cierren oportunidades de aprender y de soñar. No podemos hablar de un país digital mientras millones están desconectados de lo esencial”, agregó Barragán Cruz, durante la presentación de su libro Democratización de la tecnología (IEXE), del cual es autor.

“La brecha digital es observable en todo el territorio. No es solo una cifra: es la distancia real entre quienes pueden conectarse y quienes quedan fuera de servicios básicos por falta de infraestructura”, añadió durante la presentación de la obra, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“La tecnología debe funcionar como un habilitador. Hablar de democratizarla implica garantizar que su acceso no dependa de condiciones geográficas ni socioeconómicas”, asevera. Barragán agregó que el objetivo del libro es aportar lineamientos para una discusión más informada respecto a tema como políticas públicas, inversión tecnológica y responsabilidad multisectorial.