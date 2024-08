Tefi Valenzuela compartió un story time para explicar por qué decidió decirle a Briggitte Bozzo que tuviera mucho cuidado con Mariana Echeverría, ya que la peruana tuvo una mala experiencia con ella en el pasado.

Resulta que Tefi participó en el reality show llamado El hotel, donde Mariana Echeverría fue conductora, y en lugar de mantenerse imparcial, era muy evidente su favoritismo y no se contenía cuando quería atacar a un participante que no le agradaba. “Le encantaba atacar, no voy a decir que solo a mí porque me estaría inventando esto. Atacaba a todos”, dijo Valenzuela en el video que compartió en sus redes sociales.

“Incluso cuando se apagaron las cámaras, una amiga mía le había escrito con mucha educación de que no podía ir, y la otra vino a burlarse y a hablar mal en el programa”, comentó Valenzuela, y dejó claro que Echeverría es bipolar.