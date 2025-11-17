Tefi reacciona a palabras de Eleazar

La polémica volvió a encenderse alrededor de Eleazar Gómez luego de que, durante una conversación dentro de La Granja VIP, el actor asegurara que la agresión física y verbal que cometió contra Tefi Valenzuela en noviembre de 2020 fue producto de que “le pusieron un 4”.

Las declaraciones llegaron a oídos de la modelo peruana, quien no tardó en responder a través de un video en TikTok. Molesta e indignada, Tefi recordó que Eleazar fue vinculado a proceso y aceptó frente al juez haberla golpeado brutalmente. Para ella, la nueva versión del actor no solo tergiversa la verdad, sino que revictimiza y minimiza un episodio que marcó su vida.

En La Granja VIP, Eleazar aseguró: “era de otro país, me la aplicaron bien duro. Yo pasé medio año ahí injustamente, me pusieron el 4 culero, comentarios que dejaron entrever que él se considera una víctima del caso”.

Las palabras detonaron la indignación de Tefi, quien publicó un video fechado el 6 de noviembre de 2025, donde le recuerda que existe un proceso judicial con pruebas y una sentencia.

En la corte del 2021, cuando te dieron tu condena después de ser vinculado a proceso por las pruebas, aceptaste frente al juez haberme golpeado brutalmente. Se te encontró culpable. Ahora te inventas que te pusimos un 4, como si fuera un chiste que intentaras matarme, escribió.

La también cantante aseguró que, aunque decidió perdonarlo y continuar con su vida, eso no significa que permitirá que él se presente como víctima ni que reescriba los hechos.